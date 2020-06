Juan Carlos Osorio se confiesa con el ‘Tata’ Martino y le pide perdón a México por equivocarse en el Mundial

Los estrategas tuvieron una charla virtual en una escuela de entrenadores

El colombiano Juan Carlos Osorio tuvo una charla virtual con el ahora técnico de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, donde tocaron varios puntos sobre el Tricolor y la manera de manejarlo.

Los entrenadores hablaron principalmente sobre el fracaso de México en el Mundial de Rusia 2018, y a diferencia de declaraciones anteriores, esta vez, Osorio aceptó que se equivocó en el juego ante Suecia.

“Siempre he levantado la mano y he dicho que contra Suecia me equivoqué yo porque en el intermedio teníamos siete puntos. Nunca he planteado un partido para empatar, siempre es para ganar y tenemos en común el modelo de Marcelo Bielsa de ser protagonista y salir por el resultado, me equivoqué porque ese era el partido para evitar a Brasil y jugar ante Suiza. Me equivoqué y ofrezco disculpas a todos los mexicanos”, afirmó el técnico cafetero.

Juan Carlos Osorio en dialogo con Tata Martino. pic.twitter.com/wyaZDOtZQ4 — #JuntosSaldremosAdelante 💪🏡 Win Noticias👍 (@NoticiasWin) June 8, 2020

La respuesta de Martino fue en el mismo tenor, pues habló de la mentalidad de algunas selecciones latinoamericanas, que no logran trascender en momentos clave.

“Esa es nuestra idiosincrasia y eso es lo que tiene que romper. Selecciones como Colombia, México, sin duda claramente México tiene siete mundiales sin pasar al quinto partido y no fue solo con usted, Ricardo La Volpe mismo lo vivió también”, señaló el “Tata” sobre los descalabros del Tri en Mundiales.

De igual forma aclaró que a muchas selecciones les gusta tener el papel de víctimas, o bien no ser los favoritos y es el caso de México; y que de igual forma, la escuadra azteca no ha sabido mostrar su categoría en Mundiales.

“Hay selecciones que desde la inferioridad se sienten cómodos como para ir a ganar, como lo fue el triunfo extraordinario de México ante Alemania, o ante Croacia o Francia en Copas del Mundo, pero también tiene derrotas muy dolorosas, les ha tocado perder en octavos de final ante Estados Unidos. Esto es un proceso de cambio y quizá lleva mucho más que cuatro años en el proceso de un entrenador de futbol” concluyó Martino.