Juan José Origel habla de la polémica fotografía en la que aparece junto a un hombre en ropa interior

El conductor compartió un video en el que agradeció las muestras de cariño del público y aseguró que más de 40 años de carrera lo avalan

Tras el escándalo en el que se vio involucrado Juan José Origel, finalmente decidió hablar con sus seguidores de redes sociales para aclarar qué fue lo que realmente sucedió con la fotografía que circuló este fin de semana en la que, además de lucir una playera rota, revelaba la compañía de un hombre en ropa interior.

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde el conductor agradeció a sus seguidores por todo el apoyo que recibió, dejando claro que luego de 40 años de carrera, lo mejor que ha recibido es el cariño de su público.

“No quiero hablar del caso, lo que sí quiero y aquí delante de Martita y todo, es decirles a todos ustedes a toda la gente que me ha escrito que me ha demostrado el cariño y la solidaridad, eso es bien importante porque es cuando la gente te ataca o te pasa algo, te sucede una desgracia es cuando sientes el apoyo y el cariño de la gente“, aclaró.

En el video estuvo acompañado de su amiga, la periodista y conductora Martha Figueroa, quien lo cuestionó, a su estilo, por qué usa una playera desgarrada para dormir: “¿Y en 40 años no te alcanza para comprarte una camiseta?”, preguntó a lo que el conductor respondió entre risas: “Tengo tres, dos aquí y una en León.”

Ante la insistencia de saber por qué duerme en harapos, el conductor continuó asegurando que debido al éxito de su imagen, rifará la prenda entre sus fanáticos:

“Aquí está la camiseta mírenla toda rota con hoyos y todo, miren, miren, la voy a rifar. La voy a rifar porque me la pidieron para el museo de las celebridades. Tengo dos así, nada más que la otra está sucia. Vieran que a gusto duermo muy feliz de la vida“, aseguró Pepillo.

En el clip que dura más de 5 minutos, la pareja de comunicadores tocó el tema del hombre que aparece en el reflejo del horno que se encuentra a sus espaldas, quien se cree fue el responsable de publicar la imagen, a lo que Juan José respondió con algunas bromas.

“Siguiente pregunta y que todo el mundo se está haciendo, ¿de quién son las piernas del horno?“, preguntó nuevamente ella.

“Ah pues del pollo, iba a hacer un pollo al horno no vieron las piernitas. Así como lo oyen vamos a hacer a un lado todo ese chisme vamos a decir toda la verdad porque estoy de verdad muy agradecido, satisfecho. Ahí es en donde te das cuenta de todo el cariño de la gente, no tengo con qué pagarles, solamente decirles muchas gracias“, fue como finalizó Origel. Mientras que su amiga sentenció con la frase: “Consejo de mamá, no hablen con extraños“.

Entre los más de mil comentarios que recibió, destacan los de algunos famosos, como el de Andrea Legarreta, quien le pidió no hacer caso a los malos comentarios: “Alguien como tú, con lo vivido, gozado, sufrido, bailado y aprendido de la vida, no tiene que dar explicaciones de nada. Ese “ser” ya tendrá lo que merece… Tú sigue viviendo y gozando la vida que no haces nada malo. ¡Malo ser semejante alimaña! ¡Te abrazo fuerte! ¡Te quieroooooo!“, finalizó.