Así nació el gran escándalo entre Mayeli Alonso y Daisy Cabral

La ex de Lupillo Rivera nunca se ha quedado callada ante los ataques

Mayeli Alonso es una de las figuras del espectáculo más sonadas del momento, sin embargo no ha sido su trabajo como empresaria lo que la ha llevado a estar en boca de todos, sino su polémico divorcio con Lupillo Rivera, tema que parece sacar cada vez más verdades.

Sin embargo hay un escándalo en el cual no se involucró el ex de Mayeli, se trata del problema que tuvo con su ex socia, Daisy Cabral, en el cual no solo estuvo involucrada una gran cantidad de dinero, sino un tema aún más delicado. Pero ¿Cómo pasaron de socias a enemigas? Aquí te contamos.

Todo comenzó en el 2018, cuando Cabral aseguró que le había pagado a Mayeli más de un millón de dólares en publicidad en Instagram. La antigua socia de Mayeli la demandó por un supuesto incumplimiento de contrato. La ex de Lupillo no se quedó callada y aseguró que ella no era “Kim Kardashian” para cobrar tales cantidades por publicidad y aseguró que pediría justicia por esto, y lo hizo con varias contrademandas que puso.

Pero este pleito no es solo por dinero, pues también está involucrado un tema de agresión sexual que sufrió Mayeli. Sucedió en el año 2018, cuando ella Daisy y Juan, la pareja de su ex socia, fueron a Las Vegas. Ahí él intentó sobrepasarse con ella y Mayeli tuvo que pedir ayuda.

En total fueron varias contrademandas las que puso Mayeli en contra de su ex socia; por fraude, invasión a la privacidad, asalto y agresión sexual. Cabral no se quedó callada y aseguró que tras las contrademandas recibió amenazas de muerte. Lo cierto es que este gran escándalo le costó mucho en lo económico y personal.

