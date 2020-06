Cronología del desastre: por todo esto el Cruz Azul está a punto de ser desafiliado de la Liga MX

Uno de los más grandes escándalos en la historia de la Liga MX está a punto de destaparse

Lo que está ocurriendo no es nada nuevo: por alguna razón, desde hace mucho tiempo las cosas parecen demasiado turbias en Cruz Azul. Al principio contratar “petardos” extranjeros a precios altísimos parecía solo mala suerte, pero con el tiempo, comenzó a parecer sospechoso. Lo que no sabíamos es que eso era solo la punta del Iceberg.

#Gol ⚽️ l El @CruzAzulCD sigue en boca de todos en el fútbol mexicano, gracias a los escándalos de corrupción que envuelven a su presidente Billy Álvarez, ahora se habla de una posible desafiliación. ¿Será este el final del #CruzAzul? pic.twitter.com/lWyrZrG9k6 — Zoológico Deportivo (@DeepZoologico) June 9, 2020

El presidente de Cruz Azul, Guillermo Álvarez, está siendo investigado por lavado de dinero y asociación delictiva y si se llega a comprobar que utilizó al club deportivo para realizarlo, el equipo tendría que quedar desafilado de la Liga MX en estricto apego a la ley.

Entonces, comprar malos jugadores a precios inflados quizás estuvo calculado desde el principio. No era mala suerte.

“Billy” Álvarez es denunciado ante la FGR por comprar a sobreprecio a jugadores del Cruz azulhttps://t.co/halXjUICq7 pic.twitter.com/Rbdr9Dokjt — Sin Embargo MX (@SinEmbargoMX) June 9, 2020

Como es de todos bien sabido, el Club Deportivo y Social Cruz Azul pertenece a la cooperativa cementera, tercera empresa con mayor capacidad de producción de cemento en México y la primera establecida en el país, una empresa sólida y consolidada que hasta el 2017 tenía la planta cementera más grande del continente: la Ciudad Cooperativa Cruz Azul en el estado de Hidalgo.

139 años de historia de una empresa que se ha diversificado en distintas industrias y que ahora participa en hotelería, recursos humanos, educación, comercio y medicina… un negociazo, vamos.

“Billy” Alvarez es presidente desde hace más de 3 décadas, pero ha estado ligado a la cooperativa desde los 20 años edad, su padre fue el mero mero en la época más gloriosa de la compañía y la única del club de fútbol: los años setenta.

De estos 30 años, “Billy” se la ha pasado 20 en problemas por presuntas irregularidades en el manejo de las finanzas de la empresa y claro, 22 sin un campeonato para el equipo.

A lo largo de su dirigencia, se rodeó de su familia para hacer todavía más grande el negocio, su hermano Alfredo y su cuñado Víctor Garcés han estado siempre a su lado, pero con una extraña relación de amor-odio, pues en ese lapso se han demandado entre ellos una y otra vez: Alfredo demandó a Billy, pero después acabó siendo vicepresidente, lo mismo su cuñado quien también le exigió en su momento más claridad en las cuentas y acabó siendo destituido.

Desde el 2010 un grupo de cooperativistas lo acusan encarnizadamente de ocultar las cuentas y los registros financieros de la cooperativa. Pero ninguna autoridad -sospechosamente- los había tomado en serio.

"Billy Álvarez, con tantos años que lleva en esto, sabrá si cometió ilícitos o no los cometió y tendrá que demostrarlo ante un juez" Así llega 🖊️@joserra_espn, quien nos habla del caso Billy Álvarez 🚂💸https://t.co/Zjt28VTEVo pic.twitter.com/5q7sjAqtur — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) June 4, 2020

Además, Una investigación de Eje Central aseguró que las autoridades ya tenían ubicado el mal manejo de al menos $40 millones de dólares por parte de la dirigencia de Cruz Azul desde 2019 y ventiló la creación en los 90 de una misteriosa aseguradora en las Islas Caimán que le pagaba sumas millonarias al equipo en caso de perder las finales en las que jugaba… durante el mandato de Billy, Cruz Azul perdió 6 finales liga.

“Billy”, como buen abogado se amparó para evitar ir a la cárcel, pero el juzgado revocó el amparo debido a la investigación de la UIF.

La Unidad de Inteligencia Financiera abrió la caja de Pandora, un caso que puede ser mucho más macabro de lo que luce a simple vista y en el que pueden salir salpicados muchas autoridades mexicanas anteriores, pues cabe recordar que durante los sexenios de Felipe Calderón y Peña Nieto, a Cruz Azul se le condonaron casi $20 millones de dólares en impuestos y nadie sabe a ciencia cierta de qué privilegios gozaban.