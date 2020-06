El peinado con el que Salma Hayek luce mucho más joven

View this post on Instagram

I was so honored to give the best actress award from the National Board of Review to my friend Renée Zellweger for her stunning performance in Judy. Thank you @theebillyporter for being my date. Estuve muy orgullosa de haber presentado el premio de The National Board of Review de mejor actriz a mi amiga #reneezellweger por su estupenda interpretación en #judythefilm Gracias Billy Porter por acompañarme. #nbrawards @nbrfilm #aboutlastnight #friends