Qué se sabe de Martin Gugino, el hombre herido por la policía al que Trump acusa de ser un provocador de Antifa

La agresión que sufrió por parte de la policía se volvió viral en Estados Unidos y ahora se ha convertido en centro de las críticas de Donald Trump.

Durante las protestas contra el racismo que sacuden EE.UU. tras la muerte bajo custodia de George Floyd, un hombre de 75 años, Martin Gugino, resultó herido de gravedad tras ser empujado por varios agentes la pasada semana.

El hombre fue hospitalizado, aunque ya salió de cuidados intensivos, informaron los medios estadounidenses.

La escena de la agresión, en la que se ve a Gugino tirado en el suelo con sangre en el oído derecho, fue capturada en video y difundida en redes sociales, volviendo a generar numerosas críticas contra las fuerzas de seguridad.

Dos agentes fueron suspendidos de empleo y sueldo y acusados de un delito grave de asalto.

Este martes, el presidente Donald Trump alimentó la polémica, insinuando sin aportar pruebas que Gugino “podría ser un provocador de Antifa”, el movimiento de extrema izquierda que el mandatario quiere declarar “organización terrorista”.

“Fue empujado después de que pareciera que estaba examinando las comunicaciones de la policía para bloquear sus equipos”, dijo, haciéndose eco de la acusación del canal de ultraderecha One America News Network (OANN).

Buffalo protester shoved by Police could be an ANTIFA provocateur. 75 year old Martin Gugino was pushed away after appearing to scan police communications in order to black out the equipment. @OANN I watched, he fell harder than was pushed. Was aiming scanner. Could be a set up?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2020