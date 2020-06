La ciudad de Santa Mónica reformará a la Policía adoptando el Obama Pledge

La ola de disturbios y saqueos que se desató en los Estados Unidos a raíz de la muerte de George Floyd alcanzó a más de 200 comercios de Santa Mónica, California.

Por esto, los propietarios y miembros de la comunidad han impulsado una iniciativa para remover al jefe del Departamento de Policía, Cynthia Renaud, por su inacción y poca respuesta ante los saqueos de la ciudad.

La petición habría sido firmada por más de 60,000 personas en la plataforma change.org.

Santa Monica is being looted right now. Here's a CVS. pic.twitter.com/PegAW2M1ee

Sin embargo, durante una reunión del Concejo Municipal de la ciudad llevada a cabo el pasado martes, se aprobó unánimemente unirse a la iniciativa de la Fundación Obama llamada “Obama Pledge”, que aboga por una reforma integral de las policías.

La iniciativa, que ha sido adoptada por diversos alcaldes en todo el país, invita a revisar el uso de la fuerza de las policías, conectar con la comunidad para escuchar diversos testimonios, informar a la comunidad acerca de los resultados y reformar junto a ellos el uso de la fuerza policial.

Looting Vons in Santa Monica in memory of whatever his name was. pic.twitter.com/IM2hjGiVj5

— Mark Dice (@MarkDice) June 4, 2020