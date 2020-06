Nascar da un paso al frente contra el racismo y prohíbe el uso de la bandera confederada en sus carreras

El anuncio se da luego de que hace un par de días el piloto Bubba Wallace hiciera un llamado para erradicarlas

La categoría del automovilismo NASCAR informó este miércoles a través de un comunicado oficial la prohibición de todas las banderas confederadas con efecto inmediato.

“La presencia de la bandera confederada en los eventos de NASCAR va en contra de nuestro compromiso de proporcionar un ambiente acogedor y de inclusión para todos los aficionados, nuestros competidores y nuestra industria”, destaca el comunicado.

La decisión tomada por la NASCAR llega dos días después que el piloto afroamericano Bubba Wallace pidiese a la organización que prohibiera dicho estandarte, postura que fue respaldada por la organización de la categoría, que ya hace cinco años había emitido una recomendación al respecto.

Declaración de la NASCAR sobre la bandera confederada https://t.co/ZwO42VvYK4 pic.twitter.com/ZDOOJaX10O — NASCAR Latino (@NASCARLatino) June 10, 2020

“Unir a las personas en torno al amor por las carreras y la comunidad que crea es lo que hace que nuestros aficionados y deporte sea especial. La exhibición de la bandera confederada estará prohibida en todos los eventos y propiedades de NASCAR”, concluye el comunicado.

Wallace, de 26 años, el único piloto afroamericano de tiempo completo del circuito, le dijo a CNN el lunes: “Mi próximo paso sería deshacerme de todas las banderas confederadas. Nadie debería sentirse incómodo cuando vengan a una carrera de NASCAR. Entonces comienza con las banderas confederadas. Hay que sacarlas de aquí. No tienen lugar”, apuntó.

El propio piloto afroamericano, quien maneja el auto No. 43 del equipo Richard Petty Motorsports, y ocupa el puesto número 22 de la clasificación, reconoció que su posición no le sentará bien a algunas personas. “No deberíamos tener una discusión sobre eso”, señaló. “Es una línea gruesa que ya no podemos cruzar”.

