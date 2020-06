Nelson Semedo violó la cuarentena, se fue de fiesta y podría perderse el primer partido del Barcelona en el reinicio de La Liga

En la víspera del anhelado retorno de La Liga, uno de los jugadores del Barcelona rompió la cuarentena y podría perderse el encuentro del próximo sábado, que marcará el regreso del equipo al torneo español tras la pandemia.

Según reportó Deportes Cuatro, Nelson Semedo fue exhibido en redes sociales asistiendo a una fiesta, conviviendo con 20 personas en la celebración el cumpleaños del tatuador Juan Castaño dentro del Itxaso Restaurant Lounge Club de Castelldefels, cuando por la fase en la que está la ciudad condal sólo se permiten reuniones de máximo 15 personas, de acuerdo a la orden ministerial.

Las imágenes las compartieron los invitados en diferentes redes sociales, pero cuando se dieron cuenta que se estaban volviendo virales debido a la presencia del futbolista del Barcelona, procedieron a eliminarlas.

Nélson Semedo broke the lockdown and LaLiga rules and pictured at a birthday party with friends on Monday night.

[Cuatro]#ForçaBarça #FCB pic.twitter.com/wKYYbmnr3a

