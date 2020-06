David Faitelson y Paco Villa de TUDN tienen épica pelea en Twitter por la Selección Mexicana

Aunque siempre han existido una gran cantidad de polémicas en Twitter, parece que el confinamiento ha potenciado los ataques en la red social y es que a falta de fútbol, se ha convertido en un total campo de batalla para jugadores, comentaristas y aficionados.

En esta ocasión, la guerra estuvo protagonizada por David Faitelson, comentarista de ESPN, y Paco Villa, narrador de TUDN, quienes se dieron un agarrón mientras opinaban de los cambios que habrá en la Liga MX, entre ellos, el sorpresivo regreso del repechaje.

Villa fue crítico y deseó que el crecimiento del fútbol mexicano se enfoque en otras cosas en el futuro.

El que entró a la fiesta sin ser invitado fue David Faitelson quien aprovechó el comentario de su colega y le lanzó un dardo con los derechos de televisión de la Selección Mexicana.

Villa no se quedó callado y se le fue con todo al panelista de Futbol Picante.

El “ping-pong” continuó y Faitelson le pegó donde más le duele, al recordarle a sus rivales de TV Azteca, Christian Martinoli y Luis García, que tienen la preferencia del público mexicano.

No entiendo que tiene ver una cosa con la otra, pero no te enojes: licitar es parte de una democracia, apertura, transparencia. Preguntale a tus "patrones" si se puede. Y ademas, yo no soy tu problema.El "problema" tuyo sigue siendo @GarciaPosti y @martinolimx. !A seguir remando! https://t.co/XcVJh831EB

— David Faitelson (@Faitelson_ESPN) June 10, 2020