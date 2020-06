Encuentran cadáveres de niños desaparecidos; la madre fanática religiosa está detenida y predice apocalipsis en julio 2020

Escalofriante caso: las ex parejas de ella y su esposo también murieron el año pasado en extrañas circunstancias

Restos humanos hallados en Idaho fueron identificados como pertenecientes al niño Joshua Vallow, de 7 años, y su hermana adolescente Tylee Ryan (17), desaparecidos desde septiembre.

En enero, la policía detuvo a la madre, Lori Vallow, y Chad Daybell, su nuevo esposo, en una zona turística en Hawaii.

Daybell, escritor de novelas auto publicadas que hablan del fin del mundo, había sido liberado y fue arrestado de nuevo este martes, cuando descubrieron los restos humanos en su propiedad. Se enfrenta a delitos graves de destrucción y ocultación de pruebas. Un juez fijó ayer su fianza en $1 millón de dólares.

Charles Vallow, padre de los niños, murió baleado por su cuñado, Alex Cox, en un suburbio de Phoenix (Arizona) en julio de 2019.

El hombre había solicitado el divorcio de su esposa Lori, alegando que temía que ella pudiera matarlo y que la mujer tenía creencias apocalípticas y se hacía llamar “un dios asignado para llevar a cabo el trabajo de los 144 mil en el segundo momento de Cristo en julio de 2020”.

El número 144 mil aparece en la Biblia y tiene un significado religioso variable entre los diferentes grupos cristianos.

Después de la muerte de su esposo anterior, Lori se mudó con sus hijos a Rexburg (Idaho), donde los menores fueron reportados como desaparecidos por sus abuelos.

Daybell y Vallow se casaron en noviembre de 2019, un mes después de que la esposa anterior de él, Tammy Daybell, muriera en su casa. Según los informes, la familia rechazó una autopsia antes de su entierro en Utah, recordó Fox News.

