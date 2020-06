Los parques de Disney ya tienen fecha de reapertura en California

Los parques temáticos de Disney en California, el original Disneyland Park y el nuevo Disney California Adventure, abrirán sus puertas el 17 de julio tras casi cuatro meses cerrados por la pandemia del coronavirus.

“Sesenta y cinco años después de la apertura histórica del parque Disneyland, estamos planeando abrir nuestras puertas una vez más el 17 de julio de 2020“, indicó la compañía en su página web.

We are pleased to announce our proposed plans to begin a phased reopening of the @Disneyland Resort. We are looking forward to welcoming guests back to the Happiest Place on Earth! Learn more on the @DisneyParks Blog: https://t.co/jWtAONQdzP pic.twitter.com/e9vvkoeVUW

