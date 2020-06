Ray Ciccarelli, piloto de Nascar, renuncia debido a la prohibición de la bandera confederada

El piloto participa en la Serie NASCAR Gender RV & Outdoors Truck y nunca ha ganado una carrera.

Este miércoles, la categoría de automovilismo NASCAR, anunció mediante un comunicado de prensa la prohibición de las banderas confederadas en sus carreras, todo esto debido a la petición del piloto afroamericano Bubba Wallace, pues dicho estandarte se considera uno de los símbolos de la segregación racial.

Tras el anuncio NASCAR, el piloto Ray Ciccarelli hizo una publicación en Facebook (la cual borró horas después) en la que declaraba que renunciaría a la categoría de automovilismo tras concluir la temporada 2020, porque todo era una “mierda política”.

La publicación de Ciccarelli decía: “Bueno, ha sido un viaje divertido y un sueño hecho realidad, pero si esta es la dirección en la que se dirige Nascar, no participaré después de que termine la temporada 2020, no creo en arrodillarme durante el himno nacional ni en llevar a la gente a volar con la bandera que aman. No podría importarme menos la bandera confederada, pero hay personas a las que le importa y eso no las hace racistas, todo lo que están haciendo es joder a un grupo para atender a otro y no estoy gastando mi dinero para participar en cualquier mierda política. ¡¡Todo está a la VENTA!! “

Ray Ciccarelli participa en la Serie NASCAR Gender RV & Outdoors Truck y nunca ha ganado una carrera.