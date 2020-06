Siempre ganador: Kobe Bryant recibe premio póstumo por su filantropía

Ya han pasado más de cuatro meses desde el trágico accidente en el que Kobe Bryant y su hija Gigi perdieron la vida pero el astro de la NBA sigue presente en los corazones de muchas personas, en especial de aquellas a las que apoyó.

Reconociendo su sentido de ayudar a las personas, hace algunas semanas, el canal Spectrum SportsNet nominó a Bryant para el premio Emmy Governors de Los Ángeles y este jueves por la noche los Lakers confirmaron que Kobe se llevó el galardón gracias a su carrera en el deporte y su gran labor filantrópica.

El próximo viernes se llevará a cabo la entrega de dicho premio.Aún no se ha mencionado quien lo recibirá a nombre de Kobe, pero todo parece indicar que será su esposa Vanessa Bryant la que reciba este nuevo galardón en honor a su marido.

NEWS: Kobe Bryant joins the likes of Vin Scully and Chick Hearn as this year's recipient of the L.A. Area Television Academy’s Governors Award.

The Los Angeles Emmy Awards will be presented on Saturday, July 18th. pic.twitter.com/GSL1daU7eX

— Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) June 11, 2020