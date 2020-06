Cómo es la “zona autónoma” de Seattle controlada por manifestantes y sin policías que Trump amenaza retomar con el ejército

La sede de la policía en el distrito este de Seattle está completamente bloqueada con láminas de madera alrededor como si estuviera preparada para la llegada de un huracán de categoría 5.

El pasado lunes, los uniformados abandonaron y cerraron el edificio después de dejarlo debidamente protegido.

Lo que allí ocurre, sin embargo, no tiene nada que ver con huracanes ni con otro tipo de catástrofe natural.

Aunque, ciertamente, la edificación se encuentra en un epicentro: el de las multitudinarias protestas por la muerte del afroestadounidense George Floyd, quien falleció el pasado 25 de mayo bajo custodia policial.

Luego de días de continuas batallas nocturnas con los manifestantes, los uniformados se retiraron del lugar por orden de las autoridades, lo que hizo posible el surgimiento de la “Zona Autónoma de Capitol Hill” (CHAZ, por sus siglas en inglés), un área de la ciudad libre de control policial.

El episodio desató la furia del presidente Donald Trump.

“Terroristas han tomado Seattle, liderados por los demócratas de izquierda radical, por supuesto. ¡Ley y orden!”, tuiteó el jueves el mandatario.

Domestic Terrorists have taken over Seattle, run by Radical Left Democrats, of course. LAW & ORDER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2020