Cómo alejar la envidia de las amistades en 5 sencillos pasos

La envida es un sentimiento que puede presentarse en cualquier persona, incluso, en nuestras propias amistades por lo que es importante mantenernos protegidos de las malas energías ocasionadas por ese estado de ánimo.

El éxito que obtenemos no siempre es del agrado de todos y hay quienes no toleran ver que somos felices. Los amigos no están exentos, ya que puede que ellos no estén pasando por el mejor momento o se ven inmersos en una mala racha y si nosotros tenemos prosperidad podrían envidiarnos.

Al ser personas cercanas es difícil evitar encontrarse con ellas, más si se trata de amigos muy queridos, pero puedes alejar la envidia que emanan siguiendo estos sencillos pasos.

Plantas en el hogar

Las plantas son excelentes purificadores del aire y de las energías negativas. Si bien requieren cuidados especiales es solo un pequeño “sacrificio” que debemos hacer para que nos otorguen todos sus beneficios. Se cree que ellas absorben las malas vibras de las personas envidiosas; además, tienen la función de adornar tu hogar.

Coloca un espejo en la entrada principal

Un sabio consejo de la filosofía del Feng-shui es colocar un espejo a la entrada de tu casa, de tal manera que cuando alguien con demasiada pesadez entre a tu hogar el espejo rebotará esa energía negativa y evitará que se cuele al interior.

Adquiere una sábila o aloe vera

Se dice que con el simple hecho de tenerla se convierte en un amuleto contra la envidia, mala suerte y atrae la prosperidad. La creencia popular indica que si la cuidas y crece tendrás abundancia, pero si se marchita es porque absorbió la energía negativa.

Usa el poder del limón

Estos cítricos son poderosos purificadores de las energías negativas. Córtalos un limón en forma de cruz, ponlo en un plato extendido y colócalo en tu habitación para que absorba la mala vibra. Otra opción es pasarte un limón por todo tu cuerpo de arriba hacia abajo para que absorba toda la envidia que pudiese estar contigo y colócalo en un vaso con agua, déjalo debajo de tu cama por una semana.

Limpia tu hogar con ruda

La ruda es una planta que se ha puesto muy de moda en los últimos años por sus poderes esotéricos. Haz una infusión de esta hierba, deja que enfríe y coloca el líquido en un atomizador. Esparce el agua de ruda en la entrada de la casa o el negocio para crear una capa protectora contra la envidia.

