“No creo que vaya a llenarse el estadio”: Julio César Chávez pronostica fracaso de Mazatlán FC

Para el torneo de Apertura 2020 de la Liga MX, aparecerá un nuevo equipo en la máxima división del futbol mexicano, Mazatlán FC, club que nació después de la venta de la franquicia, y subsecuente desaparición, de Monarcas Morelia.

Pese a que muchos han aplaudido el nacimiento del nuevo equipo y que el fútbol tenga una plaza en Sinaloa, Julio César Chávez, la leyenda mexicana del boxeo, cree que este nuevo equipo no podrá llenar su estadio, así lo declaró en entrevista para ESTO.

“En Mazatlán no hay otro deporte que no sea el beisbol, no es plaza futbolera. Mazatlán es sumamente beisbolero, ahí es beisbol y boxeo. Creo que en Culiacán la gente es más futbolera. En Mazatlán nunca se ha sabido que haya fútbol. Los del equipo no son oriundos de Sinaloa, son de allá de Morelia. No sé qué difícil vaya a ser para que el equipo funcione. No creo que vaya a llenarse el estadio, porque la gente no está acostumbrada a ese deporte”, declaró JC Chávez.

El viernes 24 de julio, día en que empezará el torneo de Apertura 2020, será cuando Mazatlan FC debute en la Liga MX, recibiendo al Toluca en su estadio.