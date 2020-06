VÍDEO: mensajero reporta ataques racistas en un emotivo mensaje

Tristemente, se siguen produciendo muchos casos de racismo

Un trabajador de FedEx compartió un emotivo video en redes sociales después de que una horrible experiencia. Según relató, un hombre se paró junto a él, lo insultó por ser negro y luego le escupió.

“¿Por qué? ¿Por qué tanto odio? Realmente no lo entiendo “, pregunta en el vídeo Brandon Brackins, de 23 años.

El miércoles, Brackins decidió no quedarse callado y contar a través de Facebook Live lo que le sucedió durante su turno como repartidor de FedEx en Lisboa, Ohio.

“Ni siquiera puedo pensar con claridad en este momento”, dijo.

En el video de casi siete minutos, Brackins describe el incidente vivido mientras sacaba un paquete de su camioneta. El joven, nativo de Cleveland, afirma que un hombre llegó junto a él, le llamó negro, le escupió y se fue.

“Normalmente soy muy bueno con las palabras, no me afectan. Realmente no dejo que esta mierda me afecte, pero cuando casi me golpean y me escupen y me llaman un idiota negro… ¿ Por qué?” él dijo.

El video tiene más de 180,000 vistas, y el número ha ido en aumento. Cientos de personas también se han animado a comentar, mostrando su apoyo a Brackins.

“Les agradezco a todos ustedes. Realmente lo hago “, dijo Brackins.

Después del incidente, los miembros de la comunidad de Lisboa decidieron hacer algo. Están vendiendo carteles que dicen “El odio no tiene hogar aquí“. Las ganancias irán a la organización benéfica u organización de elección de Brackins.

El alcalde de Lisboa, Peter Wilson, confirmó que se presentó un informe policial y que se está llevando a cabo una investigación.