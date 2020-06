Arnold Schwarzenegger se negó a ingresar a su gimnasio favorito debido al uso de mascarillas faciales

Arnold Schwarzenegger es uno de los hombres más célebres como actor, especialmente por su papel de “Terminator”, y más adelante como político, habiendo gobernado el estado de California.

Pero por sobre todas las cosas, el austriaco-americano de 72 años de edad es un físicoculturista, el más famoso de la historia.

Por eso, cuando este martes Schwarzenegger decidió no ingresar al gimnasio Gold’s localizado en el vecindario de Venice, en Los Ángeles, se convirtió en noticia.

Los gimnasios apenas han reiniciado actividades en California, pero no es obligado usar mascarillas en todas las instalaciones.

Arnold Schwarzenegger Refuses To Go To Gold's Gym Over Face Masks Policies https://t.co/Bp87H1czyb

De acuerdo con un reporte de TMZ, la razón de que Schwarzenegger decidiera no entrar a un lugar tan importante para él, casi sagrado, fue que vio a muchas personas en el interior levantando pesas sin usar tapabocas.

La reportera Tina Patel, de CBS, reportó que Schwarzenegger quería hacer un video en el gimnasio para sus redes sociales, y que expresaría más tarde lo que piensa sobre las regulaciones sanitarias en los gimnasios. Ella publicó un video mostrando el interior del Gold’s Gym de Venice.

A look at the early morning crowd at Gold’s Gym in Venice. 70 people were here when the doors re-opened at 4 am! @CBSLA pic.twitter.com/6aSJRv9iEI

— Tina Patel (@tina_patel) June 16, 2020