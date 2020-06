Campeona mundial de escalada muere en una trágica caída en los Alpes franceses

La campeona mundial de escalada Luce Douady murió a los 16 años al caer desde un acantilado de 500 pies en los Alpes franceses. Según los informes, la adolescente se resbaló mientras exploraba las montañas con amigos el domingo.

La Federación Francesa de Escalada en Montaña (FFME, por sus siglas en francés) lamentó la muerte de la brillante atleta.

“Es con inmensa tristeza que la comunidad escaladora se enteró este domingo de la muerte de uno de los suyos”, dijo la FFME en su sitio web.

“Luce era una joven atleta muy prometedora del equipo francés de escalada. Con solo 16 años, el futuro estaba por delante. Hoy, toda la federación está de luto”.

The IFSC and the whole climbing community mourns the tragic loss of 16-year-old French athlete Luce Douady.

🔗 https://t.co/LwY5QO4N1u pic.twitter.com/Q5ch5C2nRI

— IFSC (@IFSClimbing) June 15, 2020