Exsoldado hispana denuncia que también fue acosada en Fort Hood como reveló Vanessa Guillén antes de desaparecer

Una exmilitar que acudió a la vigilia en reclamo del esclarecimiento del caso de Vanessa Guillén, desaparecida hace casi dos meses de la base Fort Hood, en Texas, dijo que ella sufrió acoso sexual mientras estuvo destacada en ese espacio militar.

“Yo estoy aquí porque todo lo que está pasando es verdad”, dijo Krysta Martínez a Austin American-Statesman.

“Fort Hood es un lugar terrible”, sentenció la joven en medio de la movilización realizada el pasado viernes en el exterior de las instalaciones.

“El acoso sexual y el abuso sexual es un problema grande en Fort Hood y nunca hay justicia. Ellos necesitan respuestas”, agregó la entrevistada en referencia a la familia Guillén.

Dozens of people are gathered outside of Fort Hood to bring continued awareness to the disappearance of Fort Hood Soldier Vanessa Guillen. @6NewsCTX #FindVanessaGuillen #VanessaGuillen pic.twitter.com/MlPVU4ipjE

Las expresiones de Martínez le añaden peso a la denuncia de la madre de Vanessa, Gloria Guillén, quien ha expresado públicamente que su hija le confesó que estaba siendo acosada por un sargento al que no identificó.

Luego de semanas de no dar actualizaciones del estatus del caso, las autoridades en el fuerte militar circularon un comunicado la semana pasada en la que insisten que continúan la búsqueda de la joven de 20 años asignada a 3rd Cavalry Regiment.

MISSING SOLDIER UPDATEIf you have any information, contact 254-287-4001 or 254-495-7767#FortHood #USArmy #FindVanessa

REWARD INCREASED IN MISSING SOLDIER CASE

Persons with information can contact Army CID Special Agents at 254-287-2722 or the Military Police Desk at 254-288-1170. They can also anonymously submit information at https://t.co/9s3SrHcNdo#FortHood #FindVanessaGuillen #Doit4Vanessa pic.twitter.com/6dVnem0eFy

— Fort Hood (@forthood) June 15, 2020