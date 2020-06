Predicen 200,000 muertes por coronavirus para octubre en Estados Unidos

Un modelo de coronavirus utilizado una vez por la Casa Blanca ahora proyecta que más de 200,000 estadounidenses podrían morir de COVID-19 en Estados Unidos para el 1 de octubre. La predicción aumentó en más de 30,000 desde la semana pasada, reporta CBS News.

Hasta el martes, más de 116,000 personas en Estados Unidos han muerto por el coronavirus, y el número de muertes sigue creciendo en cientos por día.

Las tasas de infección y las hospitalizaciones están aumentando también en numerosos estados a medida que las empresas abren y las personas abandonan las precauciones.

Según el último modelo del Instituto de Medición y Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington, un instituto de investigación que alguna vez fue utilizado por la Casa Blanca para las proyecciones de coronavirus, ahora se proyectan otras 85,000 muertes para el 1 de octubre.

Las proyecciones interactivas de IHME muestran que para el 1 de octubre, las muertes por el coronavirus en los Estados Unidos podrían alcanzar entre 171,000 y 270,000, con una cifra probable de entre 201,129.

Se espera que las muertes diarias por el coronavirus comiencen a aumentar nuevamente en septiembre, después de que comenzaron a estabilizarse en todo el país este mes por primera vez.

Según el IHME, “la creciente movilidad y la relajación prematura del distanciamiento social en algunos estados son las principales razones” para el aumento previsto.

Cumulative #COVID19 death increases between our June 10 and June 15 model updates:

◾️#Florida – 186% increase from 6,559 to 18,675

◾️#California – 72% increase from 8,812 to 15,155

◾️#Georgia – 69% increase from 5,994 to 10,142

◾️#Arizona – 56% increase from 4,762 to 7,415

