OFICIAL: Se revela fecha y nueva sede para la fase final de la Champions League

Lisboa es elegida como la nueva sede de la gran final

Tras el parón de más de tres meses a causa de la pandemia de coronavirus, la UEFA Champions League ya tiene fechas para su fase final y promete ser un evento trepidante.

A partir del 7 de agosto se jugarán los partidos de vuelta pendientes de los octavos de final: Manchester City vs. Real Madrid, Juventus vs. Lyon, Barcelona vs. Napoli y Bayern Munich vs. Chelsea. Si por alguna razón estos encuentros no pueden jugarse en sus ciudades correspondientes, se llevarán a cabo en las ciudades portuguesas de Oporto y Guimaraes.

Una vez que hayan concluido estos partidos, los ganadores de la serie se unirán a los otros 4 equipos que ya habían superado esa ronda (Atalanta, Atlético de Madrid, Leipzig y PSG) para jugar un “Final 8” en Lisboa. Los ocho equipos serán sorteados para conocer los enfrentamientos de cuartos de final y jugarán dicha ronda en partidos únicos, no habrá ida y vuelta. Estos se jugarán del 12 al 15 de agosto.

Los ganadores jugarán la semifinal el 18 y 19 de agosto y la gran final se llevará a cabo el domingo 23 del mismo mes en el Estadio da Luz de Lisboa.

Antes del coronavirus, Estambul iba a ser la ciudad que alojara la gran final, sin embargo, la ciudad declinó debido a la pandemia, pero se mantendrá como sede para el próximo año. Con este cambio, UEFA pretende reducir tiempos y aumentar el espectáculo de la fase final del torneo de clubes más importante del mundo.