Panera te da café frío y caliente GRATIS durante todo el verano

Poco a poco, los negocios en todo el país están comenzando a reabrirse, y las cadenas están haciendo todo lo posible por recuperar a sus fieles clientes. Por eso, Panera Bread anunció este martes que estará dando café gratis a todas las personas que se suscriban a su plan mensual MyPanera Coffee. La promoción comenzará a ser válida este próximo 22 de junio.

Pero, primero, para que esta promoción se ponga en marcha, Panera pidió que hubiera 500,000 votos en una encuesta que publicó en Twitter en donde pregunta si te gustaría tener café gratis ilimitado durante todo el verano. Hasta el momento, dicha encuesta lleva más de 360,000 votos, según se informó en Thrillist.

Si el tweet logra a la meta solicitada por la empresa, entonces podrás pedir un café caliente, café frío o té caliente con sólo suscribirte a su plan mensual, que cuesta alrededor de $9 dólares al mes. Cabe señalar que en este plan podrás tener mejores precios en productos que vendan en las sucursales.

Si quieres ayudar a llegar a las 500,000 votaciones, da clic en el siguiente tweet y vota:

Do you want free unlimited premium ☕ all summer? 500,000 votes for YES by 6/22 and it's yours, America. #FREECOFFEE4SUMMER

