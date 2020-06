Tras 29 años por fin ubican con ADN a asesino de joven neoyorquina, pero no podrá enfrentar a la justicia

Casi tres décadas después, las autoridades anunciaron que se ha resuelto el misterio de identificación y homicidio de una adolescente neoyorquina, violada y luego estrangulada con su propio bikini el Día de San Valentín de 1991 en los Cayos de Florida.

La víctima fue finalmente identificada como Wanda Deann Kirkum, quien tenía 18 años y era nativa de Hornell, Nueva York, pero nunca fue reportada como desaparecida.

La Oficina del Alguacil del condado Monroe (Florida) dijo que su asesino fue Robert Lynn Bradley, quien murió un año después, asesinado en Texas a la edad de 31 años.

Las autoridades utilizaron tecnología de ADN para identificar tanto a la víctima como al sospechoso. El ADN obtenido de la escena del crimen de febrero de 1991 en los Cayos de Florida coincidió con el del homicidio de Bradley en abril de 1992.

La investigación del condado de Tarrant (Texas) también indicó que Bradley había vivido en Miami a fines de 1990.

El caso se conoció como el “Homicidio de Valentine Jane Doe”. Kirkum fue vista buscando un conductor que la llevara en Key West esa noche.

Los surfistas encontraron su cuerpo a la mañana siguiente en un camino de tierra en un área conocida como la ” Horseshoe” (Herradura). Estaba boca abajo, desnuda y había sido estrangulada con la parte superior de su bikini.

Los funcionarios dijeron que los padres de Kirkum ahora están muertos, reportó NBC News.

