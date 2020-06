Juez permite ayudas federales a estudiantes indocumentados de California

Una juez federal de California emitió el miércoles una sentencia en la que afirma que en el estado no se aplicará la prohibición del Departamento de Educación de Estados Unidos de entregar ayudas federales por la emergencia del coronavirus a estudiantes indocumentados.

La secretaria de educación, Betsy DeVos, había sido demandada porque en el mes de abril emitió una guía que excluía de las ayudas a los alumnos indocumentados, incluso a los amparados por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

El canciller de los Colegios Comunitarios de California, Eloy Ortiz Oakley, y la Junta de Regentes del Sistema de Colegios Comunitarios impugnaron la guía argumentando que las restricciones eran inconstitucionales.

La magistrada de la Corte de Distrito para el norte de California, Yvonne González Rogers, falló en favor de los demandantes impidiendo que se aplique el mandato de DeVos sobre las subvenciones por 6.000 millones de dólares de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES), que otorgan ayudas a los estudiantes golpeados por la pandemia.

MEDIA STATEMENT: @CalCommColleges Chancellor @EloyOakley Issues Statement on the Federal Court Decision Impacting CARES Act Emergency Assistance for Students. READ: https://t.co/U1hEmr2ZpO. pic.twitter.com/EG7vfOl8tL

— California Community Colleges (@CalCommColleges) June 17, 2020