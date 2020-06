Todos cuentan, independientemente del estado migratorio

La decisión de la Corte Suprema de esta semana sobre DACA recuerda a la decisión de 2019 sobre la inclusión de la pregunta de la ciudadanía en el Censo 2020

La decisión histórica de la Corte Suprema de este jueves rechazó el plan de la Administración Trump de revocar DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), la orden de la Administración Obama que protege de la deportación a alrededor de 700,000 inmigrantes o “Dreamers” que llegaron a EE.UU. con sus padres cuando aún eran niños, sin documentos migratorios legales.

La decisión 5-4 en el caso Departamento de Seguridad Nacional vs Regentes de la Universidad de California se basó en el hecho de que la Administración Trump no logró ofrecer una razón válida para revocar DACA.

“No decidimos si DACA o su rescisión son políticas sólidas”, escribió el Juez John Roberts sobre el fallo. “Solo planteamos si la agencia cumplió con el requisito de procedimiento de proporcionar una explicación razonable de su acción”.

Pero la decisión de esta semana no es la primera ni la única en rechazar la política antiinmigrante de la Administración Trump. La Corte tomó una decisión similar y basada en la misma premisa cuando el Gobierno intentó introducir una pregunta sobre la ciudadanía de quienes participan en el Censo 2020, antes de comenzar el conteo.

En aquel momento, el Juez Roberts también se puso del lado de los cuatro jueces liberales y escribió que el motivo que había ofrecido el Gobierno para incluir dicha pregunta migratoria en el conteo nacional no era razón suficiente para hacerlo.

Totalmente confidencial

Lamentablemente, el sólo intento de incluir la pregunta sobre la ciudadanía en el conteo nacional de la década creó desconfianza en ciertas comunidades inmigrantes que temen que su participación en el Censo 2020 pueda afectar su situación migratoria. Y sin embargo, son precisamente muchas de estas comunidades las que más se benefician siendo contadas.

De la información recabada durante el Censo 2020 depende la distribución de millones de dólares federales para programas y servicios para la comunidad, así como la representación política en el Congreso. Cuando miembros de una comunidad eligen no participar en el conteo pierden representación. En este sentido, participar en el censo es tan importante como votar por quienes nos representan en el Gobierno.

Las comunidades latinas están entre aquellas que corren más riesgo de no ser contadas. Aquellas personas que no participan no serán consideradas por los próximos 10 años, cuando se realice el Censo de 2030.

Las autoridades del condado de Los Ángeles estimaron que para el 10 de junio pasado, un promedio del 52 por ciento de hogares en localidades con más del 75 por ciento de población latina habían completado el cuestionario. Entre las áreas más difíciles de contar se encuentran el Sur, Este y Centro de Los Ángeles, incluidos Watts, South Park, Boyle Heights, Westlake, Pico Union y Hollywood, así como los no incorporados Este de Los Ángeles y Florence-Firestone.

La información recabada durante el conteo nacional es totalmente confidencial y está protegida por el Título 13. La agencia no comparte sus datos con otras agencias gubernamentales como ICE.

Distribución completa

La Oficina del Censo informó esta semana que sus trabajadores han finalizado la distribución de las invitaciones y cuestionarios en hogares que no reciben correo físico en sus hogares, generalmente en áreas rurales del país. Esto significa que prácticamente todos los hogares estadounidenses, independientemente del estado migratorio de uno o todos sus miembros, ya tienen sus cuestionarios.

Los trabajadores del censo dejaron los materiales del censo en las puertas de entrada de aproximadamente 6.8 millones de hogares en todo el país, incluido Puerto Rico. Dichos materiales se habían comenzado a repartir el 15 de marzo pasado, pero su distribución tuvo que suspenderse temporalmente el 18 de marzo, con la llegada de la pandemia de COVID-19 y los protocolos de seguridad y distanciamiento social que llegaron con ella. Los trabajadores del censo reanudaron la entrega de materiales el 4 de mayo pasado, como parte de un reinicio gradual de las operaciones del Censo 2020.

Además de entregar materiales, los trabajadores también actualizaron la lista de domicilios de la Oficina del Censo en estas áreas, para garantizar que no se perdieran viviendas. Esta operación especial, llamada Update Leave, ayuda a alcanzar a las personas en áreas donde la mayoría de los hogares no pueden recibir correo en la ubicación física de la vivienda, como por ejemplo en las zonas rurales, en las pequeñas ciudades donde la correspondencia solo se entrega a apartados de correos, así como en las áreas afectadas por desastres naturales.

Hasta este miércoles, un 61.5 por ciento de todos los hogares habían respondido al cuestionario del Censo. Esto implica que casi cuatro de cada 10 hogares aún no han respondido.

Responder al cuestionario es sencillo y toma solamente 10 minutos. Se puede completar el cuestionario por teléfono, internet o enviando el formulario de papel por correo. Aún hay tiempo de responder de estas maneras, hasta el 31 de octubre próximo.

Aquellos hogares que no respondan al cuestionario por ninguna de estas vías y hasta la fecha límite, recibirán la visita de un encuestador durante la Operación de Seguimiento de No Respuesta que los ayudará a responder el cuestionario.

Si tu hogar no ha recibido una invitación por correo o en tu puerta, responde en línea en la página en español https://2020census.gov/es, o llamando al 844-468-2020.