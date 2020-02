Estas son las preguntas del Censo 2020

Compartimos el cuestionario que recibirás por correo y te explicamos cómo y por qué completarlo

Cada diez años, la Oficina del Censo realiza un conteo nacional para contar e identificar las características de millones de hogares estadounidenses, su composición, tamaño, tendencias y necesidades. Y si bien dicha información es fundamental para determinar programas, servicios y representación política que benefician a la comunidad, hay grupos inmigrantes que dudan de participar en el conteo nacional, por temor a que dicha información sea utilizada en su contra.

Activistas, funcionarios y expertos en el tema han asegurado que los datos recolectados por el Censo son confidenciales. Los trabajadores del Censo hacen un juramento que no compartirán los datos obtenidos con otras agencias. Y sin embargo, aún existe desconfianza y confusión en las comunidades migrantes.

Una de las razones de dicho temor es resultado del intento fallido de la Administración Trump de incluir una pregunta sobre el estado migratorio de las personas. En marzo de 2018, el departamento de Comercio anunció que incluiría una pregunta sobre la ciudadanía de los entrevistados. La iniciativa del Gobierno encontró la oposición del Partido Demócrata y luego de más de un año de batallas legales, tres jueces federales bloquearon permanentemente dicha posibilidad.

El cuestionario del Censo 2020 que recibirán los hogares a partir del mes próximo no contiene ninguna pregunta relacionada a la ciudadanía de las personas.

Qué me van a preguntar y cómo

Patricia Ramos, vocera de la Oficina del Censo explicó a este diario que el cuestionario original será enviado por correo, para evitar fraudes. Solamente una vez iniciado el proceso, la población podría recibir notificaciones online o llamados telefónicos, pero no antes.

En entrevista con este diario, Luis Campillo, vocero de AARP y especializado en el Censo, aconsejó a la población responder al cuestionario lo antes posible, en cuanto lo reciban. Los hogares que completen y entreguen el formulario no recibirán encuestadores del Censo.

Qué esperar

A mediados de marzo, los hogares comenzarán a recibir un correo oficial de la Oficina del Censo con información detallada sobre cómo responder al cuestionario.

Para el 1 de abril, cada hogar habrá recibido una invitación para participar en el Censo. Al recibir el cuestionario puedes responder por internet, por teléfono o por correo.

Esto es lo que te preguntarán

A continuación, compartimos las preguntas que recibirás, para que sepas qué esperar y cómo responder

¿Cuántas personas estaban viviendo o quedándose en esta casa, apartamento o casa móvil el 1 de abril del 2020?

Es importante que cuentes a todos aquellos que viven y duermen en tu hogar, la mayor parte del tiempo. No olvides contar a los bebés y niños más pequeños, así como a abuelos y personas de la tercera edad.

¿Por qué debes incluir a todos? Porque los resultados determinarán si tu comunidad necesita fondos especiales para cuidado de niños, para educación o para servicios para personas de la tercera edad, entre otros recursos.

2. ¿Hay personas adicionales quedándose aquí el 1 de abril del 2020 que usted no incluyó en la Pregunta 1?

Recuerda incluir a todos aquellos que estén en tu hogar para el 1 de abril, aunque sea de manera temporal. Marca todas las opciones que correspondan, como por ejemplo bebés recién nacidos y otros niños, aunque no sean de tu familia, incluídos niños de crianza (Foster Home), primos, tíos y otros familiares, compañeros de casa o “roomates”, niñeras y personal de servicio que vivan en tu hogar o invitados que temporalmente estén viviendo en tu hogar.

3. ¿Es ésta una casa, departamento o casa móvil?

¿Vives en un sitio alquilado o comprado? El Censo busca recabar estadísticas de vivienda, como por ejemplo si los residentes tienen una hipoteca o crédito hipotecario, incluyendo préstamos que utilizan a la propiedad como garantía.

Esta información sirve como un indicador de la economía del país y ayuda a planear, administrar y tomar decisiones relacionadas a los programas de vivienda.

4. ¿Cuál es su número de teléfono?

El cuestionario del Censo incluye esta pregunta por las dudas de que los trabajadores tengan alguna pregunta de seguimiento sobre el formulario. La Oficina del Censo solo se comunicará contigo en caso de que sea necesario para asuntos oficiales de la Oficina del Censo. Una vez más, no temas que esta información sea compartida con ninguna otra agencia gubernamental.

5. ¿Cuál es el nombre de la Persona 1?

¿Quién es considerado como “Persona 1”? Si hay alguien que vive en el hogar que paga el alquiler o es el propietario de la vivienda, dicha persona puede ser considerada como “Persona 1” y puede ser la primera de la lista. Las preguntas siguientes incluirán al resto de quienes viven en dicho domicilio.

Esta persona se utiliza como figura central y punto de partida del cuestionario.

6.¿Cuál es el sexo de la Persona 1?

El cuestionario requiere una sola respuesta: masculino o femenino.

Esta pregunta está pensada para recabar información que puede ser utilizada para el planeamiento y financiación de programas de gobierno, así como para poder implementar leyes, normativas y políticas en contra de la discriminación basada en el sexo de la persona.

7. ¿Cuál es la edad de la Persona 1 y cuál es su fecha de nacimiento?

La edad es la que tendrás el 1 de abril de 2020. Para los bebés menores de un año, debes contestar 0 (cero). No escribas la cantidad de meses de edad.

Esta información es necesaria para determinar las características de los distintos grupos según sus edades.

8. ¿Es la Persona 1 de origen hispano, latino o español?

La pregunta 8 se diferencia de la pregunta 9, porque se refiere al origen de la persona. El origen no es igual que la raza, sino que se refiere a la herencia cultural, nacionalidad, ascendencia o país de nacimiento de los padres y ancestros de la persona antes de su llegada a los Estados Unidos. Las personas que se identifican como hispanas, latinas o españolas pueden ser de cualquier raza.

Esta pregunta aportará información sobre el estado y cumplimiento de disposiciones antidiscriminatorias, como por ejemplo, la de la ley de Derecho al Voto o la ley de Derechos Civiles.

9. ¿Cuál es la raza de la Persona 1?

Para esta pregunta puedes marcar más de una respuesta. Las opciones incluyen: raza blanca, negra o afroamericana, indígena de las Américas o nativa de Alaska, china, filipina, india asiática, vietnamita, coreana, japonesa, otra asiática, nativa de Hawái, samoana, chamorra, otra de las islas del Pacífico, alguna otra raza.

10. Persona 2

A partir de esta pregunta, la Oficina del Censo necesita la información de las otras personas viviendo en ese domicilio, aunque lo estén haciendo de manera temporal.

11. ¿Vive o se queda esta persona habitualmente en algún otro lugar?

Esta pregunta acepta más de una respuesta. Esto es, puedes simplemente marcar “no”, si dicha persona no vive en ningún otro lugar; pero también debes indicar si dicha persona vive en otros sitios, como por ejemplo, un “dorm” de la universidad. También debes indicar si dicha persona pasa parte del tiempo en otras localidades como por ejemplo un asilo para ancianos, si está en prisión o en la cárcel, o si alterna los días entre la vivienda del padre y la madre, u otro pariente.

12. ¿Cómo está esta persona relacionada con la Persona 1?

Esta pregunta requiere solo una respuesta.

Puedes elegir entre: esposo(a) del sexo opuesto, pareja no casada del sexo opuesto, esposo(a) del mismo sexo, pareja no casada del mismo sexo; hijo(a) biológico(a) o de sangre, hijo(a) adoptivo(a), hijastro(a) , hermano(a), padre o madre, nieto(a) , suegro(a) , yerno o nuera, otro pariente, roommate o compañero de casa, hijo(a) foster, otra persona que no sea familiar.

Esta información será utilizada para la planeamiento y el financiación de programas de gobierno que apoyan a las familias, incluyendo a las familias con un solo padre o una sola madre.

Para recordar

Los trabajadores del Censo nunca te harán las siguientes preguntas ni pedidos:

Número de Seguro Social

Dinero o donaciones

Si eres o no un ciudadano de EEUU

Nada en nombre de un partido político

El número de tu cuenta bancaria o de tu tarjeta de crédito.

Si llega alguien a tu casa, o te llaman por teléfono y te piden cualquiera de esta información, probablemente se trate de un fraude.

Si crees que se trata de un estafador, puedes llamar al teléfono de la Oficina del Censo: 800-923-8282, o enviar un mensaje a: ois.fraud.reporting@census.gov

Para más información en español, puedes visitar: https://2020census.gov/es