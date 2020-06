Descubren a 12 inmigrantes en un ingenioso, pero peligroso escondrijo de paja

El escondite había sido construido entre las pacas de pastura que transportaba un tráiler

Doce inmigrantes indocumentados que eran trasladados en la plataforma de un tráiler cargado con pacas de pastura fueron descubiertos por agentes de la Patrulla Fronteriza.

El incidente se registró a las 3:30 de la tarde de este jueves 18 de junio en el retén carretero de la Interestatal 8, cerca de Pine Valley, en el condado de San Diego, California.

Los indocumentados se ocultaban en un ingenioso escondite construido entre las pacas de alimento para ganado que transportaba un camión de carga, sin embargo fueron detectados por el olfato de un perro de la unidad K-9 de la Patrulla Fronteriza.

El chofer, un ciudadano estadounidense de 46 años de edad, fue arrestado y enfrenta cargos por contrabando humano, mientras que los 12 inmigrantes, todos mexicanos sin papeles, fueron procesados para su deportación inmediata.

Más allá de la creatividad de los polleros para diseñar y construir ese espacio vacío entre la pastura, para las autoridades era un escondrijo de paja que pudo ocasionar una tragedia.

“Los traficantes no tienen en cuenta la vida de las personas”, dijo Aaron M. Heitke, jefe de la Patrulla Fronteriza en San Diego. “Este espacio reducido dentro de las pilas de paja no estaba ventilado y no fue diseñado teniendo en cuenta la seguridad de los pasajeros”.

El escondite de paja