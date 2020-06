¡Ya era hora! Oficiales de Fort Hood finalmente hablan en público sobre el caso de Vanessa Guillén

HOUSTON – Oficiales de Fort Hood intensifican su búsqueda por la soldado desaparecida Vanessa Guillén y por primera vez hablaron en público sobre el caso.

El domingo por la noche habló el comandante general Scott Efflandt, es la primera ocasión que un oficial de alto rango hace declaraciones sobre Vanessa, quien desapareció el pasado 22 de abril.

As we all grieve the loss of one Soldier, someone out there can help us not to have to grieve for another. If you have information as to the whereabouts of Vanessa Guillen, call 254-495-7767#FortHood #USArmy #FindVanessa #FindVanessaGuillen pic.twitter.com/BCTIS9wpia

— Fort Hood (@forthood) June 21, 2020