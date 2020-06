Extienden plazo para solicitar la tarjeta P-EBT de $365 dólares por niño en edad escolar en California

Desde mediados de mayo el Departamento de Servicios Sociales de California empezó a procesar y distribuir las tarjetas con $365 dólares del programa Pandemic Electronic Benefit Transfer (P-EBT) y ahora ha extendido el plazo para solicitarla hasta el 15 de julio.

El P-EBT otorga una tarjeta de débito por cada niño que asista y reciba en la escuela alimentos a precios reducidos o gratis. La tarjeta también fue enviada a todas las familias con niños que ya estaban recibiendo los beneficios sociales de MediCal, CalFresh, CalWorks y Foster Care.

With schools closed due to #COVID19, families who are eligible for free or reduced-price meals can get food benefits in addition to community "grab-n-go" meals!

Learn more about Pandemic EBT or P-EBT: https://t.co/2Sd3T4Yb2P pic.twitter.com/lFE0RPscnm

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) May 28, 2020