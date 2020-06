Novak Djokovic, número 1 del mundo del tenis, dio positivo por coronavirus tras organizar un torneo y asistir a una fiesta en Serbia

El mejor tenista del mundo anunció este martes que dio positivo a una prueba de coronavirus. Este resultado se da luego de que organizara el Adria Tour, un torneo de exhibición en Serbia, además de asistir a una fiesta para celebrarlo, creyendo que en su país la enfermedad ya había amainado.

“Todo lo que hicimos en el último mes, lo hicimos con un corazón puro e intenciones sinceras. Como un símbolo de unión y solidaridad para la región. El torneo estaba diseñado para ayudar a los tenistas profesionales y emergentes del sur y el este de Europa, para que tuvieran algo de competición mientras el circuito está parado”, explicó el tenista en la misiva difundida a través de su sitio oficial.

“Desafortunadamente el virus sigue presente y es una nueva realidad con la que tenemos que aprender a convivir. Espero que las cosas mejoren con el tiempo y que podamos tener la vida que teníamos”, continuó.

Novak Djokovic es el cuarto tenista del torneo que ha sido contagiado, después de que dieran positivo los jugadores Grigor Dimitrov, Borna Coric y Viktor Troicki, además de los entrenadores del propio Djokovic y de Dimitrov, el italiano Marko Paniki y el alemán Christian Groh; además de las esposas de “Nole”, Jelena, y la de Troicki, quien está embarazada.

Happy Birthday amore!! ❤️ Your light lifts us every day! We love you so much ❤️❤️❤️❤️!!! @jelenadjokovic pic.twitter.com/ME40UUS3oj

— Novak Djokovic (@DjokerNole) June 17, 2020