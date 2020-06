Video: La familia de Vanessa Guillén y funcionarios llegan a Fort Hood para reunirse con oficiales

Se tiene programada una conferencia de prensa con la familia a las 11 a.m.

FORT HOOD – Los familiares de Vanessa Guillén ya se encuentran en Fort Hood para reunirse con oficiales de la base militar donde el pasado 22 de abril desapareció Guillén.

La reunión sería de aproximadamente dos horas. La senadora Sylvia García coordinó la reunión y se anticipa que a los familiares de Guillén se les actualizará sobre la corriente investigación.

A las 11 a.m. se tiene programada una conferencia de prensa. La Opinión estará en vivo con toda la información en nuestra plataforma de Facebook.

Después de cinco días de búsqueda en el área del Rio León voluntarios de Texas Equusearch no encontraron a Vanessa Guillén y han decidido dirigir sus esfuerzos a otras zonas.

Tim Miller, director de Texas Equusearch dijo que sus voluntarios pasaron varios días en un área ubicada unas 30 millas al este de Fort Hood. Por tierra y agua buscaron, pero no obtuvieron resultados. Los esfuerzos de la organización se concentraron en el rio por una pista que les llegó por teléfono.

El domingo por la noche habló el comandante general Scott Efflandt, es la primera ocasión que un oficial de alto rango hace declaraciones sobre Vanessa, quien desapareció el pasado 22 de abril.

As we all grieve the loss of one Soldier, someone out there can help us not to have to grieve for another. If you have information as to the whereabouts of Vanessa Guillen, call 254-495-7767#FortHood #USArmy #FindVanessa #FindVanessaGuillen pic.twitter.com/BCTIS9wpia

— Fort Hood (@forthood) June 21, 2020

Efflandt apareció en un video pidiendo la ayuda de la comunidad para encontrar a Vanessa.

“Queremos traer a Vanessa a casa de la más rápida y eficiente posible y para ese fin es que pido su ayuda”, dijo el comandante.

“Necesitamos traer de regreso a Vanessa a su familia del Army y a su familia, y no pararemos este esfuerzo hasta lograrlo”, agregó.

La abogada de la familia Guillén, Natali Khawam, dijo que ha descubierto dos alegaciones de acoso sexual relacionados con Vanessa. Una de ellas es acerca de un superior que presuntamente ingresó al área de regaderas mientras que Vanessa se bañaba.

La segunda acusación presuntamente involucra a otro superior que verbalmente asaltó a Vanessa con comentarios vulgares en español.

La abogada dijo que se encuentra muy preocupada por la manera como el caso podría terminar. Khawam comentó que Vanessa les dijo a sus familiares que tenía miedo de reportar los incidentes por temor a represalias.

La familia de Guillén ha exigido una investigación independiente.

“A ellos (investigadores militares) no les creo nada. Ellos se van a tapar, tienen que venir investigadores de afuera”, dijo Gloria Guillén, la madre de Vanessa.

Se ofrece una recompensa de $50,000 dólares por información de la desaparición de Guillén.

La militar hispana habría desaparecido en el estacionamiento de su cuartel general del Escuadrón de Ingenieros Regionales, Tercer Regimiento de Caballería, en Fort Hood.

La joven vestía una camiseta negra y tiene cabello negro, ojos marrones y una altura de 5.2 pies y 126 libras de peso, aproximadamente.

Miembros militares y policías civiles y militares están realizando una búsqueda exhaustiva, pero piden a los ciudadanos proporcionar cualquier información a los Agentes Especiales del CID del Ejército al 254-495-7767 o al Departamento de Policía Militar al (254) 287-4001.

Te puede interesar: Abogada: Superior de Vanessa Guillén ingresó a las regaderas mientras ella se bañaba; otro la acosó verbalmente en español