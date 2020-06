Google eliminará el historial de búsquedas para mejorar la privacidad

Google anunció este miércoles un cambio en su política de privacidad por el cual eliminará por defecto tras 18 meses el historial de búsquedas tanto en la web como en la aplicación móvil a los nuevos usuarios, algo que hasta ahora había que hacer manualmente.

Fue el propio consejero delegado de la firma, Sundar Pichai, quien reveló la novedad en una entrada en el blog oficial de la empresa, y pese que a simple vista esta pueda parecer menor, las implicaciones a largo plazo son significativas, puesto que potencialmente se trata de millones de nuevos usuarios cuyos historiales se eliminarán por defecto en los próximos años.

Today we’re announcing updates designed to keep your private information private. From easier privacy settings to saving less data with new retention practices in Maps, Search and YouTube, we’re always working to make privacy simple for you. https://t.co/YtVF4r1jc8 pic.twitter.com/LdGhjxnQk0

— Google (@Google) June 24, 2020