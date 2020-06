OFICIAL: Se cancela el Maratón de Nueva York a causa del coronavirus

La pandemia del coronavirus ha hecho que el 2020 sea un año caótico en varios aspectos, entre ellos el deporte. Varias ligas y disciplinas se pusieron en pausa y algunos de los eventos deportivos más importantes del año se cancelaron, siendo el Maratón de Nueva York el más reciente,

Mediante un comunicado de prensa, el mismo Maratón de Nueva York dio a conocer la cancelación de su edición 2020, el cual tenía planeado para llevarse a cabo el domingo 1 de noviembre.

The 2020 #TCSNYCMarathon, set to take place on Nov. 1, has been canceled due to coronavirus-related health and safety concerns. Registered runners will be contacted by July 15 regarding their cancellation resolution options, including a refund. Learn more: https://t.co/8TlWiekDss pic.twitter.com/mUnrcCayaz

