Paramédico se suicidó por aparente depresión tras meses atendiendo el coronavirus en Nueva York

Matthew Keene, un teniente paramédico del Departamento de Bomberos (FDNY EMS), fue encontrado muerto de un aparente suicidio esta semana en su casa de Nyack (condado Rockland), y su sindicato lo atribuye al estrés que han sufrido los socorristas desde la pandemia de coronavirus.

Cuando el teniente Keene (38) no se presentó a su turno en la estación EMS 17 en El Bronx el viernes, compañeros de trabajo y amigos fueron a verlo en su casa, donde vivía solo.

Como tampoco respondió a la puerta, sus amigos hicieron que las autoridades derribaran la puerta. Al entrar, lo encontraron muerto de un disparo en la cabeza, dijo Vincent Variale, presidente del sindicato de oficiales de EMS.

El Departamento de Policía de Orangetown, que cubre a Nyack, no proporcionó detalles adicionales el fin de semana. “Es una investigación activa”, dijo un oficial.

Keene sumaba nueve años en el trabajo y su muerte dejó a sus colegas devastados. “Era querido por todos”, dijo Variale. “Muchas personas cercanas a él sienten que fue mucho estrés”.

“Creemos que esto es parte del PTSD (trastorno de estrés post traumático) que muchos de nuestros miembros han experimentado en la pandemia”.

El aparente suicidio de Keene es el segundo en FDNY este año. En abril, el novato EMT John Mondello, de 23 años y con menos de tres meses en el trabajo, se disparó mientras enfrentaba los horrores de pacientes enfermos y moribundos.

“Fuimos los primeros en la puerta, allí para salvar vidas”, insistió Variale. “Esto tiene mucho que ver con que el alcalde ignora constantemente las necesidades de EMS y no apoya a EMS de muchas maneras diferentes: dotación de personal, pago, beneficios y, lo que es más importante, apoyo de salud mental”, agregó el líder sindical, citado por New York Post.

