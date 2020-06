Tragedia en alta mar: la remera Angela Madsen fue encontrada muerta a medio intento de cruzar sola el Océano Pacífico

La remera paralímpica Angela Madsen murió de forma trágica: su cuerpo fue encontrado atado a su embarcación a la deriva, en medio de su intento de cruzar sola el océano Pacífico, desde Los Ángeles hasta Honolulu.

Madsen, que había partido en abril con el objetivo de lograr una proeza histórica en cuatro meses, tenía 60 años y una larga trayectoria como atleta. Luego de 60 días de travesía en el mar y completamente en soledad, se había perdido la comunicación con ella después de que anunciara que iba a meterse en el agua para arreglar un pequeño problema con la embarcación .

La atleta sostuvo el desafío por 60 días hasta que su cuerpo dijo basta. Había remado 1.114 millas náuticas (el equivalente a unos 2.000 kilómetros) y se encontraba en la mitad del recorrido.

Cuando Madsen llevaba un día entero sin dar señales de vida, se encendieron todas las alarmas. Su reto era mayúsculo, soñaba con ser la primera persona parapléjica y la mujer de mayor edad en lograr cruzar a remo el Océano Pacífico. Las noticias fueron las peores.

El lunes por la mañana, después de 24 horas desde su última actualización, se empezó la búsqueda con múltiples medios. Un helicóptero de la Guardia Costera de Estados Unidos y un carguero alemán recorrieron la zona donde debía estar el bote de Madsen, hasta que finalmente encontraron el cuerpo sin vida de la deportista, que estaba atado a su barca y a la deriva.

It is with heartbreaking sadness that we tell you our friend, @msparasurfer Angela Madsen, passed away this weekend during her solo ocean row from California to Hawaii.

Angela's smile & warmth will be truly missed at the California Abilities Expos, where she empowered so many.❤️ pic.twitter.com/D69zywsqd9

— Abilities Expo (@AbilitiesExpo) June 23, 2020