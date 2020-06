La Torre Eiffel reabre después de un cierre de 104 días por coronavirus, el uso del cubrebocas es obligatorio

Después de tres meses de cierre, los trabajadores de la Torre Eiffel reabrieron las puertas del monumento parisino por excelencia. Fueron de 104 días de inactividad, el periodo más largo de cierre del sitio desde la Segunda Guerra Mundial.

Se trata de un regalo que la ciudad de París hace a los turistas que regresaron en el momento que otras atracciones de la capital francesa permanecen cerradas. El Museo de Louvre reabrirá hasta el 6 de julio.

[#THREAD]

🇫🇷 J'aurai le plaisir de vous accueillir à nouveau à partir du 25 juin ! 😃 Des mesures particulières sont mises en place pour assurer votre sécurité 👇

🇬🇧 I'll be glad to welcome you again from June 25th! 😃Specific measures are put in place to ensure your safety 👇

— La tour Eiffel (@LaTourEiffel) June 9, 2020