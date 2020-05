El desempleo se dispara en Estados Unidos con la tasa más alta desde la Gran Depresión

La tasa de desempleo en Estados Unidos subió hasta 14.7% durante el mes de abril y se registró la pérdida de 20.5 millones de empleos por la pandemia del coronavirus, según datos publicados este viernes por el Departamento del Trabajo.

La tasa de desempleo en el país pasó de 4.4% en marzo hasta 14.7% en abril, el mayor incremento registrado. El desempleo se encuentra a niveles que no se habían registrado desde la Gran Depresión de 1930.

La pandemia borró en un solo mes todos los empleados creados después de la recesión de 2008 y 2009 en donde Estados Unidos perdió 8.7 millones de empleos alcanzando una tasa de desempleo de 10% durante octubre de 2009, ahora la perdida es del doble en un solo un mes.

“El empleo se redujo en todos los principales sectores industriales, con una caída más marcada en los sectores del entretenimiento y la hotelería”, dijo el Departamento de Trabajo.

El sector hotelero es el que perdió más de 7.6 millones de empleos, seguido del comercio minorista con 2.1 millones y el sector manufacturero con 1.3 millones de puestos de trabajo menos.

Este viernes el presidente Donald Trump trató de disimular las malas noticias diciendo en Fox News que “los datos no eran sorpresivos” y que eran los esperados.

El número de personas sin empleo pasó de 15.9 millones a 23.1 millones y la cantidad de personas que cuentan con un empleo parcial o redujeron sus horas de trabajo se duplicó al registrar 10.9 millones.

El número de solicitudes de desempleo que se han registrados en el país supera los 33 millones durante las últimas siete semanas. Las cifras presentadas este viernes presentan una fotografía más completa debido a que los datos provienen de los hogares y empresas.

El desempleo entre los hispanos se disparó a un 18.9% y entre los afroamericanos subió un 16.7% mientras que entre los blancos llegó a un 14.2%.

La tasa de desempleo solo incluye a las personas que están en búsqueda activa de un trabajo. El 78.3% de los encuestados calificaron que la pérdida de empleo será temporal mientras que un 11.1% indicó que es de manera permanente.

Neel Kashkari, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, dijo en una entrevista este viernes a NBC Today que el informe presentado no dará una imagen clara de la magnitud de la tragedia y que los números podrían ser “devastadores” llegando incluso a un 24%.

Kashkari aseguró que la Reserva Federal está actuando de manera agresiva desplegando más de 6.7 mil millones de dólares para estimular la economía evitando el cierre de empresas, sin embargo el rebote económico será gradual hasta encontrar una vacuna, lo cual tomará tiempo. MarketWatch recordó que Kashkari vaticinó, a mediados de abril, que Estados Unidos debería prepararse para un periodo de 18 meses de cierres.

Watch @savannahguthrie’s full interview with @neelkashkari about how much worse the economy will get and when the U.S. will be able to bounce back. pic.twitter.com/bpHETa8HSD

— TODAY (@TODAYshow) May 7, 2020