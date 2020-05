Los hispanos en Estados Unidos tienen el doble de probabilidades de haber perdido su trabajo durante la pandemia según una encuesta

Se espera que las disparidades raciales en cuanto a ingresos y riqueza empeoren en el país

Los hispanos en Estados Unidos tiene casi el doble de probabilidades que los blanco de haber perdido sus empleos en medio de los despidos originados por la pandemia de coronavirus, según una encuesta del Washington Post-Ipsos, que menciona que el COVID-19 está causando un número desproporcionado de víctimas en algunos grupos raciales y étnicos.

La encuesta señala que el 20% de los adultos de origen hispano y el 16% de negros reportaron haber sido despedidos desde que el brote de coronavirus comenzó en Estados Unidos comparado con el 11% de los blancos y un 12% de trabajadores de otras razas.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) es la población negra e hispana la que esta siendo más afectada por muertes de COVID-19.

Desde hace siete semanas que se desató la crisis del coronavirus y se empezaron a cerrar negocios temporales o permanentes, se han perdido unos 33.5 millones de empleos en todo el país, según la Oficina de Estadísticas Laborales.

Los economistas predicen que el panorama será aún más grave cuando este viernes el Departamento del Trabajo publique el primer informe de empleos que cubre un mes de cierres.

Se espera que la tasa de desempleo sea de un 16 por ciento y una pérdida de empleos récord de más de 20 millones de acuerdo a Heidi Shierholz, directora de políticas del Instituto de Política Económica en el Washington Post.

La edad y la educación son otros factores que influyen en los despidos, señala la encuesta, que encuentra que los trabajadores más jóvenes, los obreros y quienes no cuentan con un título universitario tienen más probabilidades de haber perdido sus trabajos.

De ellos, los hombres hispanos son los más afectados, ya que un 22 por ciento dijo haber sido despedido. Entre las mujeres hispanas el número se reduce a un 18%.

La misma encuesta señala que más de 8,000 adultos solicitaron el seguro de desempleo desde el 1 de marzo y solo el 28 por ciento de todos los despedido dicen haber recibido beneficios.

Entre los que no recibieron los beneficios del seguro, el 40 por ciento dijeron que no pudieron completar la solicitud debido a que las líneas telefónicas no estaban ocupadas o el sitio web no funcionó.

Los trabajadores negros e hispanos son los más afectados por la crisis económica por el hecho de estar sobrerrepresentados en las industrias del entretenimiento, los servicios, el turismo y la construcción, donde los hombres latinos representan más de una cuarta parte de los trabajadores.

Las disparidades raciales en los ingresos y la riqueza podrían empeorar como resultado de la crisis provocada por el coronavirus.

Durante el 2010 y 2013, después de la recesión, el patrimonio de las familias se redujo en un 30 por ciento, pero las familias negras e hispanas experimentaron un descenso adicional del 20 por ciento en el momento en que la riqueza se estabilizó para las familias blancas, según datos de la Reserva Federal.

