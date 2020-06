“Mi mamá tuvo que trabajar limpiando pisos”: Fernando Beltrán recuerda los sacrificios de su familia para que cumpliera su sueño en Chivas

El joven del Guadalajara tiene el sueño de jugar en la Selección Mexicana y Europa

El mediocampista de las Chivas, Fernando Beltrán, es uno de los jóvenes más importantes en el cuadro de Luis Fernando Tena y en la Selección Mexicana se ha ganado la confianza del técnico de la Sub-23, Jaime Lozano, quien lo tiene contemplado en el camino del Tri rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio.

El ‘Nene’ también tiene el cariño de la afición por su buen juego y por su sencillez, ya que sus inicios no fueron fáciles y tuvo que hacer varios sacrificios para cumplir su sueño de jugar en Chivas.

“Fue una decisión que tomé muy rápido porque yo estaba muy contento de que el Guadalajara se había acercado a mí. Al momento fue mucha felicidad y emoción, y ni cuenta me di de que no iba a ver a mi familia tan seguido al cambiarme de ciudad. Y ya al estar acá viviendo en la Casa Club, no ver a mi familia me costó, y me costó mucho”, declaró Beltrán en entrevista con FIFA.com.

Fernando tuvo complicaciones a su llegada al Rebaño ya que extrañaba a su familia y pensó en dejar el equipo, pero su madre, padre y hermano dejaron su vida en la Ciudad de México para mudarse a Guadalajara y ayudarlo a que continuara en Chivas.

“Mi mamá llegó a trabajar a una empresa haciendo limpieza; limpiaba computadoras, trapeaba… Llegó ella y después mi hermano, que es chef. Hasta al final vino mi papá, porque fue más complicado su cambio de trabajo. Y ya ahora que estamos todos empezamos a disfrutar más esta maravillosa ciudad. Llegar a casa y verlos a ellos es una gran alegría”, apuntó.

Ahora han comenzado con un negocio de comida “Tlacoyos Beltrán”, donde su familia se sostiene económicamente.

“Mi mamá cocina muy bien. Ella siempre quiso poner un negocio de comida porque ella soñaba con eso. Entonces hasta hace poco lo pusimos y ella también ya está cumpliendo su meta”, declaró.

Fernando Beltrán tiene sus metas claras y a pesar del parón por la pandemia de coronavirus, no baja los brazos y tiene en la mira continuar destacando en Chivas y competir por una medalla en Tokyo 2020.

“Es muy importante para mí, es un gran salto para ganarme un lugar en la selección absoluta y también para mis aspiraciones de ir a Europa. Es una buena vitrina si hacemos un gran papel y más si podemos traer una medalla”, finalizó.