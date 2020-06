¿El más grande? Jurgen Klopp, el “Mohamed Alí” del fútbol

El director deportivo del Borussia Dortmund, Michael Zorc, calificó superlativamente a Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, al felicitarlo tras conseguir la liga inglesa, llamándolo el “Mohamed Alí del fútbol” y “el más grande”.

“Tú eres el más grande. No en vano te llamo desde años el Mohamed Alí del fútbol”, escribió el exinternacional alemán en su mensaje de felicitación a Klopp.

🟡⚫ @BVB sporting director Michael Zorc has compared 👑 @LFC manager Jurgen Klopp to boxing great Muhammad Ali! 🥊 https://t.co/GgvT0Nn8CN

Klopp estuvo el frente del Dortmund con el que ganó la Bundesliga en 2011 y 2012 y la Copa de Alemania en 2012. Además, clasificó al club a la final de la Liga de Campeones, que perdió con el Bayern, en 2013.

Watzke dijo que haber conseguido el título “en una liga tan fuerte como la inglesa, con tantos grandes equipos y tantas jornadas antes del final es algo sencillamente extraordinario”.

🗣️ 'I've for many years now been calling you the Muhammad Ali of football'

Jurgen Klopp hailed by former club Borussia Dortmund as Liverpool crowned Premier League championshttps://t.co/dd1Clc97T2

— RT Sport (@RTSportNews) June 26, 2020