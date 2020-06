Trump: ciudades con gobiernos Demócratas “viven un infierno”; De Blasio lo llama “mente retorcida” al anunciar mural BLM en 5ta Avenida

El mandatario Donald Trump dijo anoche que el crimen en Chicago la hace “peor que Afganistán”, y criticó otras ciudades violentas del país con alcaldes Demócratas, donde es “como vivir en el infierno”.

Trump hizo los comentarios en Fox News después de que el anfitrión Sean Hannity le preguntara sobre el aumento de la delincuencia en algunas grandes ciudades del país.

“Chicago es un ejemplo, es peor que Afganistán”, dijo el mandatario, antes de enumerar también a Detroit, Oakland y Baltimore. “Quieren ayuda. Estas ciudades… es como vivir en el infierno”.

En Chicago, el fin de semana pasado al menos nueve personas, incluidos cuatro niños, murieron y 51 resultaron heridas en una serie de tiroteos.

A principios de este mes, esa ciudad experimentó su día más mortal en aproximadamente seis décadas, cuando 18 personas fueron asesinadas.

Trump también expresó su apoyo a “detener y registrar”, una práctica policial controvertida que la ciudad de Nueva York utilizó durante años como un medio para reducir el crimen. Atribuyó al ex alcalde Rudy Giuliani, ahora su abogado personal, el uso efectivo de esa táctica, acotó New York Post.

Previamente, una portavoz del alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció planes levantar un mural “Black Lives Matter” (BLM) frente a la Torre Trump en la 5ta Avenida.

Iniciando una nueva pelea con De Blasio, Trump criticó ayer ese plan, diciendo que los manifestantes de BLM han coreado pidiendo “el asesinato de agentes de policía”, citó Pix11.

De Blasio le respondió a Trump por Twitter anoche: “Sólo las mentes deformadas equiparan las palabras “Black Lives Matter” con violencia. Es un movimiento para reconocer y proteger la vida de los negros. Nadie se sorprende de que eso te incomode”.

It’s a movement to recognize and protect the lives of Black people.

Only warped minds equate the words Black Lives Matter with violence.

NYC Mayor Bill de Blasio has ordered the words 'Black Lives Matter' to be painted in large yellow letters on the street outside of Trump Tower.

The words are expected to be painted in the coming week on Fifth Avenue, between 56th and 57th Streets. https://t.co/4qoC7z24Lb

— Kyle Griffin (@kylegriffin1) June 26, 2020