Ana Brenda Contreras pide que no se rindan con la búsqueda de Vanessa Guillén

Vanessa no estás sola y no pararemos hasta que regreses. Vanessa you are not alone and we won’t stop until you come back. @findvanessaguillen A todos mis amigos , medios de comunicación toma un minuto entrar, compartir y alzar la voz. To all my friends and the media, it takes just one minute to click , share and spread the word. #findvanesaguillen #iamvanessaguillen