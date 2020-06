La nube de polvo del Sahara ya está sobre la costa del Golfo de Estados Unidos

El polvo del desierto del Sahara que se ha vertido desde la costa occidental de África hacia el Atlántico está afectando en gran medida a la costa del Golfo, pero podría empujar hacia el norte en el espacio aéreo por encima de algunos otros estados más hacia el interior.

Se pronostica que el polvo se concentrará principalmente en los estados de la costa del Golfo, pero algunos podrían expandirse más al norte en Oklahoma, Arkansas y hacia el este en Tennessee, según Accuweather.

La robusta columna de polvo, que las imágenes satelitales mostraron que había llegado al espacio aéreo de EE. UU. el viernes, ha sido sentida por muchos en todo el Caribe, donde dejó una capa delgada en el suelo en algunas áreas.

An expansive dust storm has been crossing the Atlantic Ocean, traveling from the Sahara Desert to Central America and the Gulf of Mexico. @NASA satellites can track tiny particles in the air — known as aerosols — such as dust. https://t.co/oo8XEfwUUx pic.twitter.com/QxM4eV4Llh

— NASA Earth (@NASAEarth) June 26, 2020