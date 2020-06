Polvo del Sahara: Cuál es el fenómeno detrás de la densa nube que viajó desde África y ya afecta a México

Una gigantesca mancha opaca enturbió desde hace días parte del Atlántico y ya está sobre México.

En las imágenes que captan los satélites, desde África hasta el Caribe, una nube marrón empañaba el tradicional azul o el blanco en espiral que suelen ser típicos en esa área en otras épocas del año.

Es la señal inequívoca de que otra capa de aire sahariana -una masa de aire muy seco y lleno de polvo del desierto norafricano- se movía hacia América.

En América Latina y el Caribe se sintieron sus efectos: varios países del área han recomendado a sus ciudadanos que usen mascarillas y que se protejan especialmente los grupos más vulnerables.

De acuerdo con Olga Mayol, experta del Instituto de Estudios de Ecosistemas Tropicales de la Universidad de Puerto Rico, la actual nube tiene las concentraciones más altas de partículas de polvo observadas en la región en el último medio siglo.

El fenómeno comenzó a observarse en un área del oeste de África hace una semana y recorrió más de 5,000 kilómetros hacia el Caribe, llegando a afectar a principios de semana territorio continental de América.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU. (NOAA) pronosticó que la columna de polvo del Sahara continuará moviéndose hacia el oeste a través del mar Caribe hasta alcanzar áreas del norte de Suramérica, Centroamérica y la costa del Golfo de EE.UU.

Varios países del área ya han reportado la presencia de polvo del Sahara y usuarios de redes sociales han compartido algunas imágenes de paisajes cambiados por la nube o de uno de los espectáculos más interesantes que produce: intensos colores en los amaneceres y atardeceres.

Venezuela fue uno de los primeros países de la región en alertar sobre el fenómeno.

El polvo africano llegó a Caracas a principios de esta semana y nubló la visibilidad de la capital venezolana.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) advirtió que esta situación se mantendrá en los próximos días, sobre todo en la zona norte, recoge la prensa local.

En México, el fenómeno afectó a la península de Yucatán (sureste).

El doctor Luis Antonio Ladino, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Autónoma de México (UNAM), explicó este miércoles que en la ciudad de Mérida se detectó un aumento del 800% en el número de partículas que pueden ser dañinas para la salud, recoge la prensa local.

“Esta es una masa de aire bastante masiva que no habíamos visto en los últimos 50 años según los récords, es algo bastante atípico y es importante que la población esté protegida al respecto”, dijo Ladino, según el diario El Milenio.

Las proyecciones de investigadores mexicanos apuntan que será a partir del 25 de junio cuando esta nube de polvo se disperse definitivamente de la zona.

Cuba también experimentó la llegada de este fenómeno, que elevó aun más las temperaturas estos días.

“En Cuba, las mayores concentraciones, según modelos globales, ocurrirán en la región oriental del país desde (…) el día 23 y el día 24, mientras que en el centro y occidente ocurrirán del día 24 al 25“, explicó el meteorólogo cubano José Rubiera en Facebook.

Esta masa de aire seco y cargado de partículas de arena se forma sobre el desierto del Sahara al final de la primavera, el verano y principios del otoño y generalmente se mueve hacia el oeste sobre el océano Atlántico tropical cada tres o cinco días.

Cuando ocurre, suele ser de corta duración: no dura más de una semana, pero la presencia de vientos alisios en ciertas épocas del año la hace más propensa a que pueda cruzar el Atlántico y recorrer más de 10,000 kilómetros.

