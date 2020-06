Asociación de Jugadores de la NFL acusa a sus propias estrellas por no tomar medidas en entrenamientos ante pandemia

La Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA) recriminó la actitud de algunas de sus estrellas, quienes no han seguido las recomendaciones debidas para evitar los contagios por COVID-19 durante la fase de pretemporada, ante un entorno de riesgo permanente mientras los números de contagiados se incrementa a una tasa muy alta en ciertas regiones de los Estados Unidos.

Entre los señalados se encuentran los mariscales de campo Tom Brady, Matthew Stafford y Russell Wilson, quienes han sido omisos en las instrucciones para disminuir el riesgo de infecciones en la Liga entrenando con sus compañeros de equipo, situación que en estos momentos no es aconsejable ya que pondrían el riesgo incluso la temporada.

NFLPA Executive Director DeMaurice Smith not exactly thrilled with Tom Brady's unsolicited practices as he explained to USA TODAY Sports' @mackenziesalmon. pic.twitter.com/3D8mVOg7pf

— USA TODAY Sports (@usatodaysports) June 28, 2020