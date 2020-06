Programa Great Plates Delivered invita a los adultos de la tercera edad a participar

Iniciativa del condado de LA busca ayudar a adultos mayores y a mantener restaurantes locales a flote

Desde el 1 de mayo se echó a andar una iniciativa con el objetivo de ayudar con la alimentación de las personas más vulnerables del condado de Los Ángeles y mantener a flote la economía de los restaurantes locales.

El programa Great Plates Delivered ha tenido muy buena reacción de parte de los beneficiados, que de otro modo se les haría más complicado obtener sus alimentos durante la pandemia.

Uno de los restaurantes participantes es Guaucho Grill, que tiene dos locales, una en West Covina y otra en Downey.

Su dueño, Adrián Amosa, dice que el restaurante es comida típica argentina. No obstante, para el programa Great Plates Delivered los platos están diseñados en función de la necesidad de las personas.

“Tenemos 21 platos en el menú con ingredientes saludables que incluyen proteína y vegetales”, explica Amosa.

“Nosotros nos encargamos de llevar la comida que son tres platos, desayuno, comida y cena para las personas”.

También cuenta que esta fue su primera semana participando en el programa Great Plates Delivered y lo ha disfrutado mucho, ya que no solo ayuda a las personas de la tercera edad con sus meriendas, sino también a que sus empleados puedan mantener el trabajo.

En cada uno de sus restaurantes en promedio había 45 empleados y, debido a la crisis por la pandemia, hoy tiene contratados a 35 empleados en cada establecimiento.

“[Participar en el programa] es un nuevo ingreso y nos está ayudando a generar más dinero para seguir a flote”, dijo Amosa.

Indicó que ya han recibido mensajes de texto por parte de los clientes diciendo que cuando termine la pandemia irán al restaurante.

“Este trabajo se ha vuelto muy gratificante”, confesó Amosa, quien sin pensarlo mucho también está haciendo promoción de sus platillos.

¿Cómo calificar?

El programa de Great Plates Delivered, supervisado por el Departamento de Desarrollo de la Fuerza Laboral, Envejecimiento y Servicios Comunitarios (WDACS), es una asociación entre el condado de Los Ángeles, el estado de California y la Oficina de Manejo de Emergencias (FEMA).

Estas entidades se encargan de pagar a los restaurantes los precios y envío de la comida la cual no se le cobra a los participantes.

FEMA colabora en un 75%, el estado con un 19% y el condado de Los Ángeles con el 6% faltante.

Swati Chandra, asesora ejecutiva con WDACS, dijo que desde que comenzó el programa han recibido más de 300 solicitudes de restaurantes interesados en participar y tienen contratados a 44.

Estos restaurantes se encargan de alimentar a poco más de 3,000 personas vulnerables tres veces al día a diario. Esto se lleva a cabo para seguir estimulando la economía a nivel local y con los negocios, a fin de que permanezcan abiertos.

“Actualmente, la fecha que tenemos para el programa es hasta el 10 de julio”, dijo Chandra. “Sin embargo tal vez podríamos obtener aprobación por un período de 30 días adicionales, hasta el 10 de agosto”.

Por ello, invitó a la comunidad a inscribirse en el programa. Las personas elegibles deben ser mayores de 65 años. También califican aquellos entre 60 y 64 años que han sido diagnosticados, expuestos o con alto riesgo del COVID-19, según lo definido por los Centros para el Control y Protección de Enfermedades (CDC).

Los interesados deben vivir en áreas no incorporadas del condado de Los Ángeles o en una ciudad que no ofrece su propio programa de alimentos. La ciudad de Los Ángeles no califica para el programa.

Para obtener más información llame al 211 para ver si califica o por internet en wdacs.lacounty.gov/greatplates