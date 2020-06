Cómo mantener o instalar el aire acondicionado de forma segura durante la pandemia

Es posible que este verano sea más caluroso de lo habitual en los Estados Unidos, según el Centro de Predicciones Climáticas del Servicio Meteorológico Nacional. Por lo tanto, es importante que te asegures de que puedes mantenerte fresco, especialmente si tu familia termina pasando más tiempo en casa debido a la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, ¿cómo puedes estar seguro, cuando la tecnología de tu AC necesita acceso a múltiples áreas dentro y fuera del hogar?

CR habló con los profesionales de Air Conditioning Contractors of America (ACCA), que representa a 60,000 contratistas de HVAC (climatización), para ver qué guía de seguridad están dando a sus técnicos y clientes.

Wes Davis, director de servicios técnicos de ACCA, dice que los miembros recibieron instrucciones de usar mascarillas, guantes desechables y cubiertas de zapatos cuando están trabajando. Davis agrega que, “los representantes deberán identificarse cuando lleguen a las casas, ya que tendrán puesta una mascarilla”. Busca un uniforme o camisa de la compañía y un vehículo corporativo de fácil identificación.

También tú debes usar una mascarilla y mantenerte al menos a 6 pies de distancia, según las recomendaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). A continuación encontrarás información sobre otras cosas que puedes hacer.

(Más información sobre visitas de servicio a domicilio durante la pandemia.)

El aire acondicionado necesita mantenimiento

La mayor parte del trabajo de ajuste del sistema de aire acondicionado se realizará afuera, en la caja que hace todo el ruido cuando el compresor arranca: la unidad del condensador. Por lo tanto, mantener una distancia segura entre el propietario de la casa y el técnico será muy fácil.

Pero incluso si la mayoría del trabajo se realiza en el exterior, el contratista tendrá que ir adentro para revisar el termostato. Reduce al mínimo el tiempo que el técnico pase en el interior, despejando un camino hacia el termostato para que no tengas que mover muebles u otros artículos mientras esté allí. Desinfecta el área donde el contratista trabajará antes de que llegue y después de que se vaya. Pon a su disposición un lavabo y jabón para que el técnico se lave las manos durante la visita y luego desinfecta el lavabo y el grifo del agua.

Para conocer las medidas adicionales que debes tomar para protegerte y proteger al técnico que entre en tu casa, aprende acerca de cómo actuar en una visita de servicio durante la pandemia.

Necesitas la instalación de un nuevo aire acondicionado

La instalación de un sistema de aire acondicionado completamente nuevo requiere una mayor interacción con el contratista o con varios contratistas si solicitas presupuestos. Entonces, tienes que tomar más precauciones.

Proporciona la información por teléfono primero. Puedes mantener una llamada telefónica o una reunión virtual para analizar de manera sencilla la información sobre las dimensiones de las habitaciones de tu casa, la existencia de conductos y el sistema que deseas. Solicita presupuestos con base en esta información. (Para saber qué marcas de AC son las más confiables, consulta las calificaciones de confiabilidad de aires acondicionados de Consumer Reports).

Evita tocar las superficies de alto contacto. Cuando elijas un contratista, esta persona deberá entrar en tu casa para evaluar el tipo de sistema que necesitas. Haz todo el trabajo de preparación que puedas para evitar que el técnico toque las superficies de alto contacto. Por ejemplo, abre las puertas de las habitaciones de tu casa que el contratista necesite ver. Quita los muebles u otros objetos del camino. Si el clima lo permite, deja las ventanas abiertas para mejorar el flujo de aire.

Mantén el distanciamiento social durante la evaluación. Básicamente, el contratista necesitará un espacio libre en tu casa para revisar la información y realizar cálculos de pérdida o ganancia de calor como se describe en el Manual de cálculo de carga residencial, también conocido como Manual J, que es el estándar de la industria para instalaciones de HVAC.

“Según el nivel de interés de los clientes, pueden acompañar al técnico mientras examina la casa en busca de un nuevo sistema”, dice Davis. Sin embargo, asegúrate de mantener el distanciamiento social. Por ejemplo, párate justo afuera de la habitación en la que se encuentra el contratista. Guarda las preguntas para el final y de ser posible, discútelas afuera con él.

Mantente alejado durante la instalación. Cuando se realiza la instalación, el trabajo puede llevar varios días, dependiendo de qué tan grande sea tu casa y qué tan complejo sea el sistema (por ejemplo, si necesita nuevos conductos). Cada vez que el contratista esté allí, quédate en una habitación alejada o siéntate al aire libre.

Recorre el espacio de manera segura. Una vez que se completa el trabajo, es hora de hacer un recorrido con el contratista. “Será necesario revisar cómo usar el nuevo termostato y las acciones de mantenimiento que el cliente debe realizar, si corresponde”, dice Davis. Al hacerlo, manténte a una distancia segura. Cuando el técnico se retire, limpia el termostato y todas las superficies que él tocó. Y por supuesto, continúa lavándote las manos.

Para obtener más información sobre las marcas más confiables de aires acondicionados y sobre cómo elegir el mejor contratista y el sistema adecuado para tu casa, consulta nuestra guía de compra de aires acondicionados.

