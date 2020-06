“El gran tema que queda pendiente, el gran tabú, es la igualdad dentro de las casas”

Miriam Gonzáñez, abogada española cree que debemos aprovechar la pandemia para asignar valor a las tareas domésticas. Pone sobre la mesa distintas alternativas sobre las que empezar a debatir

Si no puedes ver el video haz clic aquí.

Aunque Miriam González Durántez se resiste a comparar la pandemia con una guerra, adopta por un momento esa narrativa y dice que, si a los grandes conflictos del siglo pasado les siguieron unos cambios sociales enormes, algo similar debería ocurrir con la crisis del COVID-19.

En el siglo XX “nos dimos cuenta de cosas importantísimas, como por ejemplo que las mujeres podíamos trabajar, y así se lanzaron al mercado de trabajo. ¿De qué nos estamos dando cuenta durante esta pandemia? ¿En qué podemos avanzar socialmente?”, reflexiona en la octava de las charlas virtuales que el Hay Festival organiza junto a BBC Mundo bajo el título #ImaginaElMundo.

La abogada española experta en derecho de la Unión Europea tiene clara la respuesta: el trabajo doméstico.

Según ella, durante el confinamiento nos hemos percatado de que sin solucionar las tareas del hogar y los cuidados no podemos ser productivos como sociedad, ni pagar una serie de impuestos que hacen posible el estado de bienestar.

“Sin ese trabajo doméstico, no se puede producir. Y si no podemos producir como sociedad, hay una serie de cosas que no podemos hacer”.

Y lo hemos descubierto ahora, dice, porque parte de ese trabajo estaba escondido, bien porque se contrata a alguien para que lo haga o porque un miembro de la familia lo asume casi en su totalidad: la mujer.

Sin embargo, González Durántez no solo aspira a un reparto equitativo de tareas. Cree que debemos aprovechar la pandemia para ir más allá: asignar valor al trabajo doméstico y volverlo parte de la cadena de productividad.

“No se trata solo de reequilibrar, sino de liberar todo ese potencial. Si quitas la parte humana y miras solo las cifras, lo ideal es tener a toda la sociedad al nivel más cercano de su potencial máximo de productividad. Y eso no es una discusión de igualdad, es una discusión distinta”.

Pone para ello varias opciones sobre la mesa y describe una de ellas como extrema, pero que merece ser tomada en consideración: que el Estado asuma el coste de estas tareas.

“La política solo se mueve cuando la sociedad se ha movido un poco. Y para ello tenemos que empezar las discusiones”.

Si quieres, también puedes volver a ver el video de la invitación a reflexionar sobre el mundo que puede surgir después de la pandemia de covid-19 grabado por González Durántez para echar a andar la conversación.

Y aquí están las entrevistas anteriores de este ciclo #ImaginaElMundo:

Visita nuestra cobertura especial

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.